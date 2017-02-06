 

Карандашик не испортит площадь, - Чечельницкий о своей колонне

06 февраля 2017 г. 15:42
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Архитектор скандального проекта памятного знака Сергей Чечельницкий заявил,  что  по его мнению  колонна не является плагиатом Александрийского столба Санкт-Петербурга так как подобные колонны со времен Римской Империи стоят по  всем городом мира.

Он же уже много лет мелчтал  поставить колонну в Харькове.

Поэтому,  говорит Чечельницкий, ничего удивительного в том,  что  в соцсетях  появился проект колонны до того,  как он его придумал. Как и нет ничего удивительного, что они с братом отказывались от авторства  проекта. Потому что,  по  словам архитекторов, в соцсети попал  неудачный рисунок кем -то украденный, и они не узнали свою колонну.

При этом Чечельницкий уверен,  что  площадь давно уже не может считаться памятником конструктивизма,  так как его ансамбль неоднократно меняли.

Поэтому карандашик не может испортить внешний вид площади. Так же он сообщил, что жюри было достаточно профессионально и общественные обсуждения не нужны.  Но при отметил, что ни стоимость колонны,  ни сроки ее возведения не просчитывались.

Видео: 

Карандашик не испортит площадь, - Чечельницкий о своей колонне - 06.02.2017

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