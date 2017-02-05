 

Катарская авиакомпания запускает самый длительный в мире рейс

05 февраля 2017 г. 9:52
Источник: Левый Берег
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Авиакомпания Qatar Airways запускает самый длительный рейс в истории, который с учетом изменения часовых поясов займет полтора дня.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

"Время поездки выглядит экстремальным. Самолет Qatar Airways покинет Доху в 5:10 в воскресенье, 5 февраля, и будет пересекать 10 часовых поясов", - отмечается в статье.

Самолет приземлится в новозеландском Окленде в 07:30. в понедельник, 6 февраля. Таким образом в полете он пробудет 16 часов 20 минут, однако с учетом смены часовых поясов полет продлится полтора дня.

Как сообщается, уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур-Нью-Йорк без остановок. До этого самым длинным считался перелет из Дубаи в Окленд.

Как сообщалось, запорожский авиаперевозчик "Авиакомпания "Константа" перешел в собственность компании из ОАЭ.

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