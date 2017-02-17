Катастрофа MH17 над Донбассом: в Нидерландах объяснили, почему не могут проверить российские снимки с радаров

В прокуратуре Нидерландов отмечают, что просили РФ предоставить снимки в формате ASTERIX, который широко используется во всем мире и позволяет провести анализ данных на предмет ошибок.

Материалы, отправленные Россией, пытались адаптировать. РФ также передала уникальное программное обеспечение, однако интерфейс был на русском языке. Следствие привлекло специалистов для перевода, что заняло длительный срок. В то же время прокуратура Нидерландов заказала внешнюю экспертизу. Следователи намерены направить дополнительный запрос в РФ.