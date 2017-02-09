Киевсовет выделил землю под Музей Революции достоинства

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, за соответствующее решение проголосовали 103 депутата.

Согласно решению, предусматривается разработка проекта землеустройства для Музея Революции достоинства на Аллее Героев Небесной сотни, 3 в Печерском районе ориентировочной площадью 1,23 га. На соответствующем земельном участке планируется строительство мемориально-музейного комплекса.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив отметил, что очень важно разработать проект землеустройства, ведь усилиями волонтеров и Института национальной памяти собрано почти две тысячи артефактов, которые требуют определенных условий для сохранения, реставрации и экспонирования. Сейчас они временно хранятся в неприспособленных условиях в Музее Ивана Гончара и Музее истории Украины во Второй мировой войне.

Кроме того, как отметил министр культуры Евгений Нищук, Музей Революции достоинства должен стать культурно-просветительским площадкой.

“Наша задача не просто выставить экспонаты или создать музей фактов конкретного события. Это будет мемориальный комплекс, который даст возможность осуществлять те или иные конференции, круглые столы, горячие обсуждения общественной жизни. Это будет университет майдана, философия свободы и достоинства многих наших событий, которые мы пережили, и наши деды, добывая свободу для нас”, - сказал он.