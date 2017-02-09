Китай анонсировал космические испытания беспилотника на солнечной батарее

Китай планирует в этом году провести полетные испытания своего крупнейшего дрона на солнечных батареях в ближнем космосе.

Инженеры Китайской аэрокосмической академии уже провели испытания аппарата в атмосфере, передает Жэньминь Жибао.

Дрон Радуга с размахом крыльев 40 метров, что шире размаха крыльев пассажирского самолета Боинг 737, уже успешно совершил свой первый полномасштабный испытательный полет, сообщил ведущий инженер проекта дрона академии Ши Вэнь.

Китайский дрон является вторым по размеру беспилотником в мире, работающим на солнечных батареях, уступая лишь модели, созданной NASA, сказал Ши Вэнь. Дрон способен летать на очень большой высоте в течение длительного времени и прост в обслуживании.

Он не уточнил детали полета, но сказал, что подобные летательные аппараты способны подниматься на высоту от 20 до 30 километров и летать со скоростью 150-200 км в час.

Беспилотный летательный аппарат будет использоваться в основном для дальнего радиолокационного обнаружения, воздушной разведки, мониторинга стихийных бедствий, метеорологического наблюдения и ретрансляции связи, добавил китайский эксперт.