 

Количество госпитализированных горняков шахты "Степная" возросло до 23 человек

04 марта 2017 г. 14:30
Источник: УНИАН
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Количество госпитализированных горняков шахты "Степная" ГП "Львовуголь" возросло до 23 человек.

 Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 09:00 4 марта, на лечении в ожоговом отделении 8-й городской больницы Львова находятся 23 горняка (3 марта были госпитализированы еще три горняка), пострадавшие 2 марта в результате взрыва на шахте. Состояние 9 пострадавших - тяжелое, 14 - средней тяжести.

Как сообщалось ранее, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 человек. На момент взрыва в шахте работало 172 горняка. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена. В ночь со 2 на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львов с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы были перевезены 20 человек, из которых 2 - в тяжелом состоянии.

 

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