Коллектив радио "Вести" решил уволиться

Коллектив Радио "Вести" покидает радиостанцию.

Об этом сообщило агентство "РБК-Украина", со ссылкой на заявление ведущих радиостанции "Вести".

"Начинать еще одну войну внутри войны это нецелесообразно. Мы не будем воевать со своей страной. Лично я прекращаю сотрудничество с радио" Вести", так же делает очень много моих коллег, вы очевидно слышали, что освобождается генеральный продюсер Виталий Докаленко, шеф-редактор информационной службы Ольга Куришко, программный директор Ирина Синченко", - заявил в эфире ведущий программ "Тема дня" и "Постфактум" Дмитрий Тузов.

Со ссылкой на Ирину Синченко агентство сообщило, что радиостанцию покидает около 80% сотрудников. По словам Тузова, со станцию уходит весь творческий коллектив.