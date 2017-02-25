 

Коллектив радио "Вести" решил уволиться

25 февраля 2017 г. 11:45
Источник: 112.ua
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Коллектив Радио "Вести" покидает радиостанцию.

Об этом сообщило агентство "РБК-Украина", со ссылкой на заявление ведущих радиостанции "Вести".

"Начинать еще одну войну внутри войны это нецелесообразно. Мы не будем воевать со своей страной. Лично я прекращаю  сотрудничество с радио" Вести", так же делает очень много моих коллег, вы очевидно слышали, что освобождается генеральный продюсер Виталий Докаленко, шеф-редактор информационной службы Ольга Куришко, программный директор Ирина Синченко", - заявил в эфире ведущий программ "Тема дня" и "Постфактум" Дмитрий Тузов.

Со ссылкой на Ирину Синченко агентство сообщило, что радиостанцию покидает около 80% сотрудников. По словам Тузова, со станцию уходит весь творческий коллектив. 

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