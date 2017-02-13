 

Команда организаторов "Евровидения" в Украине заявила о прекращении работы

13 февраля 2017 г. 17:36
Источник: 112.UA
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Команда, которая работала над организацией проведения "Евровидения-2017" в Украине, заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса. Об этом сообщил один из организаторов Денис Блощинский на своей странице в Facebook, опубликовав скрин официального обращения команды.

"Нам удалось собрать невероятную команду. Мы прописали сотни документов, отобрали локации, поработали на славу. С декабря месяца были готовы запускать тендеры по всем ключевым направлениям... Я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены. Настало то время, к сожалению, когда я не могу идти наперекор своим принципам и ценностям", – написал Денис Блощинский.

В скрине обращения к "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" указано, что команда организаторов "Евровидения" оставляет проект и прекращает работу над подготовкой к проведению конкурса.

В команде организаторов подчеркнули, что назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом.

"Работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководству НТКУ (ОАО "НОТУ"), руководству Госкомтелерадио, представителям Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта", – отмечают организаторы.

За это время, как отмечает команда, кроме презентации результатов их работы, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новое руководство Конкурса не провело ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки.

В команде организаторов считают, что предложенная им новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, - все это мешает качественной и своевременной подготовке к проведению Конкурса в Украине.

"Наше альтернативное и компромиссное предложение о распределении полномочий и сфер ответственности внутри команды "Евровидения", к сожалению, не нашло поддержки у руководства ОАО "НОТУ". В связи с этим сообщаем, что известная вам в течение многих месяцев работы команда по подготовке к "Евровидению" не видит больше возможности продолжать работу над Конкурсом на предложенных нам условиях", – заключили в обращении.

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