 

Комитет защиты прав журналистов и Freedom House вступились за "Дождь"

14 января 2017 г. 15:39
Источник: Украинская правда
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Комитет защиты прав журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призывает украинскую власть немедленно отменить распоряжение о запрете вещания на территории Украины российского телеканала "Дождь".
Об этом говорится в заявлении Комитета защиты прав журналистов, опубликованном в пятницу, сообщает Радио Свобода.

Координатор программ Комитета защиты прав журналистов по странам Европы и Центральной Азии Нина Огнянова заявила, что "Украина должна немедленно отменить распоряжение о запрете вещания российского телеканала "Дождь", поскольку "эта неуклюжая цензура" лишает русскоязычную телеаудиторию Украины возможности знакомиться с передачами СМИ, представляющими отличную от российской государственной точку зрения.

Кроме того, 13 января американская неправительственная организация Freedom House в своем заявлении назвала актом цензуры запрет вещания в Украине телеканала "Дождь".
"Запрет властью трансляции телеканала "Дождь" - цензура, ограничивающая доступ украинцев к выбору точек зрения", - утверждает Роберт Герман, вице-президент Freedom House по международным программам.

"В то время, когда российские войска занимают часть территории Украины, жизненно важно, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России, и к одному из немногих оставшихся независимых российских СМИ", - считает вице-президент Freedom House.
Ранее "актом цензуры", "нарушением свободы слова" и "деструктивной линией украинской стороны" решение о запрете вещания в Украине телеканала "Дождь" назвали соответственно спикер МИД России Мария Захарова, председатель Госдумы России Вячеслав Володин и пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков.

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