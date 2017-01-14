Конфликт в Лукьяновском СИЗО: появилось полное видео

В интернете появилась полная видеозапись с камер наблюдения с Лукьяновском СИЗО, где произошел инцидент с бойцом "Торнадо". Видео на свою страницу в Facebook выложила журналист Алена Лунькова.

"Полная видеозапись с камер наблюдения Лукьяновского СИЗО. Денис Чернишов (Denys Chernyshov), Вы правда не считаете это нападением? (18:33:10) Т.е. такое отношение заключенных к вашим сотрудникам - норма?", - написала Лунькова.

Видеозапись из Лукьяновского СИЗО зафиксировала, как несколько "торнадовцев" держат Максима Глебова (позывной "Ахиллес"), а человек, похожий на экс-командира роты милиции специального назначения "Торнадо" Руслана Онищенко, отрезает ему ухо.