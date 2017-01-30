Копы, подозреваемые в превышении полномочий, снова не отстранены: суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры

Сегодня прокуратура повторно пыталась отстранить патрульных Артема Нетикова и Владимира Тарадая от должностей, подав апелляции на решения Червонозаводского суда. В итоге апелляционный суд оставил предыдущие решения без изменений.

Виктор Цилюрик, судья

Керуючись статтями КПК України, колегія суддів ухвалила - апеляційну скаргу прокурора прокуратури Харківської області Кадигроб залишити без задоволення

Один из подозреваемых, Владимир Тарадай считает решение суда очередной победой защиты, но даже не рассчитывает на быстрое завершение дела.

Владимир Тарадай, подозреваемый

Были факты затягивания расследования данного уголовного производства, потому что на самом деле оно не содержит никаких почвенных элементов, на основании чего реально инспекторам патрульной полиции, то бишь нам, можно было бы предъявить обвинения, однако это происходит

Адвокат обоих патрульных говорит, что после нескольких судебных поражений прокуратура может либо закрыть дело за отсутствием состава преступления, либо же и дальше бороться за наказание для полицейских.

Евгений Мельниченко, адвокат

Я так понимаю, что прокуратура в феврале уже намерена направлять дело в суд для рассмотрения по сути с обвинительным актом. То есть ну не делают они выводы, несмотря на сильную позицию защиты они намерены что-то там доказывать

В прокуратуре говорят, что несмотря на неудачи, планируют требовать для патрульных наказания.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Так, найближчим часом буде завершено досудове розслідування, основний об'єм доказів у цій справі уже зібрано і ми плануємо якнайшвидше направити справу до суду. Зараз можу відзначити, що після обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання наші підозрювані принаймні один раз за викликом слідчого з'явилися

Мера пресечения Тарадая и Нетикова предполагает кроме всего прочего, явку по первому требованию следователя и уведомление о смене места проживания.