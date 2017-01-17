Королевич Елисей - в Харьковском зоопарке поселился амурский тигр

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17 января 2017 г. 17:45
Автор: Наталь Белокудря
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Тигренок Елисей  - пока что не тянет на царя тайги. Расставание с мамой, которая в естественной среде обитания воспитывает своих  котят два года, очень повлияло на поведение  малыша. Преодолев расстояние в восемьсот километров, восьмимесячный тигренок сразу был отправлен в карантин. Сегодня его первый выход в свет, но животное категорически не настроено  позировать перед  камерами, сотрудники говорят для того, чтобы у малыша прошла депрессия нужно время:

Александр Головчанский, зам начальника отдела хищных млекопитающих

Естественно сейчас он стрессует, потому что новое место, у нас стройка происходит, реконструкция, его звуки пугают, плюс новый вольер, поэтому животное стрессует, очень переживает, потому что отлучили и от матери, и от родственников и одиноко ему.

Елена Резниченко - вторая мама Елисея. Она присматривает за ним почти круглосуточно, говорит что для нее он маленький котенок, у которого даже подшерсток еще не вырос. Сейчас главное, чтобы животное хорошо адаптировалось,  реагировало на ее голос и набирало вес. Хотя на аппетит Елисей не жалуется, и весит уже 35 килограммов. Когда он вырастет - масса может увеличиться в десять раз и достигать уже 350-400 килограммов, говорят в зоопарке:

Елена Резниченко, зоолог отдела хищников

Ну, сюсюкаемся, стараемся с ним все время разговаривать, когда кормим с ним все время, разговариваем, заходим чаще. Кушает он хорошо - говядину, печенку, пока никого нет он гуляет, как только он видит посторонних людей сразу прячется.

Амурского тигра - самца в Харькове ждали пятнадцать лет. Его прибытие оказалось возможным, потому что зоопарк участвует в международной программе обмена животными - они должны путешествовать по разным регионам, и их нельзя скрещивать в кругу семьи, у зверей должны быть разные гены, рассказали в зверинце. Через  несколько лет реконструкция зоопарка завершится, говорят сотрудники и  Елисея ждут новые условия содержания - место, где будут содержаться хищники, будет называться "Тропа тигра".  Новоселье Елисей, скорее всего, отпразднует с подружкой, которую в настоящее время как раз подыскивают в зоопарках Европы.

Видео: 

Королевич Елисей - в Харьковском зоопарке поселился амурский тигр - 17.01.2017

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