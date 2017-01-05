 

Королеву Великобритании едва не застрелил гвардеец

05 января 2017 г. 15:00
Источник: 112.ua
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Королеву Елизавету II едва не подстрелил гвардеец Букингемского дворца, когда она прогуливалась около 3 часов ночи, страдая от бессонницы. Об этом пишет газета Independent.

О данном происшествии написал бывший караульный. По его словам, однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Он крикнул: "Кто это?". Фигурой в темноте оказалась королева Елизавета II.

"Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил", - сказал охранник.

"Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять", — ответила королева.

Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.

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