Космические медведи. NASA рассказало, кто может жить в глубинах океана на спутнике Сатурна

Астробиолог NASA Рокко Маничелли полагает, что в подповерхностном океане Энцелада могут обитать существа, похожие на тихоходок, которых еще называют "космическими медведями".

Об своем предположении и о вероятных особенностях жизни на Энцеладе Маничелли рассказал в интервью Gizmodo.

Данные о том, что в океане на одном из спутников Сатурна возможно существование жизни, NASA привела на пресс-конференции 13 апреля. И сразу же начались обсуждения того, какими именно могут быть гипотетические обитатели Энцелада.

"Вопрос заключается в том, что может жить на скалистом ледяном шаре с огромным океаном под его корой? Очевидно, что у нас нет конкретного ответа, но строить предположения - это весело. Я думаю, что, если мы найдем в пределах Солнечной системы что-то живое, то это будет какой-то микроскопический организм", - рассказал астробиолог Рокко Маниселли.

По его мнению, главный вопрос, который следует задать в этой ситуации, звучит как "Где жизнь будет брать источник энергии для самовоспроизведения и развития?".

Жизнь на Энцеладе, если она и есть, будет сконцентрирована вокруг гидротермальных жерл, которые и на Земле являются очень важными для поддержания морских экосистем. Также есть возможность, что гипотетические микроорганизмы Энцелада используют биолюминесценцию, чтобы выжить. Этот процесс на Земле используют некоторые глубоководные существа, которым удается испускать свет в очень темных условиях. Маничелли объясняет, что для настоящей биолюминесценции тоже нужен источник энергии, но это не обязательно должна быть энергия Солнца.

"Кажется почти невозможным, что мы найдем биолюминисцентных китов, плавающих в океане Энцелада, но всегда есть надежда на космическую тихоходку. Эти малыши могут везде выжить. "Водяные медведи" очаровательны и их существование на Энцеладе не выходит за рамки возможностей. Они очень крепкие маленькие существа", - заключил Маничелли.

Тихоходки - тип микроскопических беспозвоночных, близких к членистоногим. Впервые они были описаны в 1773 году под названием "маленький водяной медведь". В англоязычных странах их называют еще космическими медведями.

Тихоходки привлекают внимание исследователей своей поразительной выносливостью. При наступлении неблагоприятных условий они способны на годы впадать в состояние анабиоза, а при наступлении благоприятных условий — довольно быстро оживать. В состоянии анабиоза тихоходки выносят невероятные нагрузки, например, способны некоторое время жить в открытом космосе или в жидком кислороде при температуре -193 градуса.