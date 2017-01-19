Крещение-2017: как харьковчане отмечают праздник

Окунуться в источник в Саржином Яру Сергей Соколов приезжает ежегодно, в течение последних десяти лет. Моржеванием, говорит мужчина, никогда не увлекался, да и купаться предпочитает исключительно в горячей воде. Убежден: тут главное правильный психологический настрой.

Сергей Соколов

Каждый год прихожу купаться. Все нравится, всё отлично. Всех зазываю, чтобы купались друзья, знакомые . Вода теплая. Всё класс. Как ощущения? Ощущения супер. Когда вылазишь чувствуешь себя лет на десять еще моложе. Свободнее. Открытее. Вообще позитив. Только позитив.

Для Альбины Кондренко - это первый опыт погружения в холодную воду в середине зимы. Раньше, рассказывает женщина, только наблюдала со стороны, а в этом году решила приобщиться. Не остановила даже температура - на тот момент до минус 10 градусов. Перекреститься, три погружения с головой и потом теплый плед.

Альбины Кондренко

Ну первый раз. Необыкновенно. Я думала все. Сойду с ума. Такое захватывающее движение, оно классно. Вышла бодряк такой. Чувствую себя отлично. Как-то готовились? - Нет не готовилась. Просто решила, что в этом году я буду купаться.

Те же, кто не рискнул лезть в холодную воду, просто умывались ею и набирали баклажки целительной жидкости домой. В течение всего утра огромные очереди длиною до нескольких сотен метров выстраивались за благословением батюшки, который после освещения воды окропил ею всех желающих. Александр вместе с семьей приехал из Дергачей.

Александр Зацаринный

Пришли на праздник. Чтобы нас водичкой окропили. Набрать воды живительной. Ребенка ознакомить с традициями. Чтобы тоже увидела, как это происходит. Она у нас первый раз пришла на водохрещу.

В дополнение к святой воде люди активно разбирали домой обереги из сухих трав.

Галина

В каждом колосочке присутствует символы жизни, богатство, здоровья. Жито, пшеница, овес и лекарственные травки, чтобы было здоровье богатство у человека весь год! - А почем вообще? - 10 гривен.

Среди верующих бытует мнение, что 18 и 19 января вода обладает особой силой. А купание в ней означает приобщение к особой благодати. Строгих правил, как купаться на Крещение не существует - говорят люди. Это можно сделать в любом озере, реке - просто это должен быть открытый водоем. Желательно, чтобы сама прорубь или купель имели крестообразную форму. А вот спасатели напоминают: нырять нужно только в специально оборудованных местах, учитывая при этом реальные возможности организма - добавляют уже медики.