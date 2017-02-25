Кровавый разбой в электричке: мужчина напал с ножом на пенсионерку

В электропоезде, который двигался со станции "Южный вокзал" до станции "Левада", в пустом вагоне к 75-летней женщине подошел мужчина, ударил ее ножом в шею, забрал ее мобильный и 380 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Пострадавшая обратилась за помощью к врачам.

Правоохранители задержали подозреваемого - 42-летнего жителя Первомайского района.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.