Крупнейший разработчик ПО Luxoft покупает украинскую IT-компанию

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03 февраля 2017 г. 8:18
Источник: РБК-Украина
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Крупнейший разработчик программного обеспечения Luxoft объявила о приобретении украинской IT-компании IntroPro. Об этом говорится в сообщении Luxoft на сайте.

Коммерческие детали сделки не раскрываются. Как отмечается в сообщении, приобретение компании, специализирующейся на разработке ПО для телевидения, медиа и индустрии развлечений, поможет Luxoft расширить свои предложения для кабельных и спутниковых провайдеров. IntroPro, имеющая офисы в Киеве и в США, 90% своего дохода получает от клиентов из сегмента телекоммуникаций и медиа, ведущих свой бизнес в Северной Америке.

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