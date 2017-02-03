Крупнейший разработчик ПО Luxoft покупает украинскую IT-компанию

Крупнейший разработчик программного обеспечения Luxoft объявила о приобретении украинской IT-компании IntroPro. Об этом говорится в сообщении Luxoft на сайте.

Коммерческие детали сделки не раскрываются. Как отмечается в сообщении, приобретение компании, специализирующейся на разработке ПО для телевидения, медиа и индустрии развлечений, поможет Luxoft расширить свои предложения для кабельных и спутниковых провайдеров. IntroPro, имеющая офисы в Киеве и в США, 90% своего дохода получает от клиентов из сегмента телекоммуникаций и медиа, ведущих свой бизнес в Северной Америке.