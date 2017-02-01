"Крылатые переселенцы": в Харьков привезли больше 400 летучих мышей из Запорожья

Рыжая вечерница – это один из самых крупных видов летучих мышей Украины и хоть она и смотрится довольно миниатюрно, на самом деле с развернутым крылом она выглядит довольно внушительно

401 "крылатый переселенец", именно столько рыжих вечерниц привезли в центр реабилитации рукокрылых из Запорожья. Летучих мышек несколько дней назад там нашли жители многоэтажки, когда ремонтировали балкон. Рукокрылые устроились в зазорах на зимовку. Необычную находку передали зоозащитникам, а те, в свою очередь, отправили "живой груз" в Харьков.

Антон Влащенко, руководитель Центра реабилитации рукокрылых

Везли в коробках, дополнительно еще коробки были запакованы в мешки, что б они не расползлись оттуда, в общем, так вот и доехали. - Сколько коробок было? Коробок было около 10, может 12 ящиков картонных

После шестичасовой дороги мышей осмотрели, окольцевали, сложили в специальные мешочки и на каждую завели личные карточки. Тех, которые находились в нормальном состоянии,сразу отправляют на зимовку, а тех, чей вес недостаточен для того, чтобы нормально пережить зимнюю спячку, будут докармливать еще неделю. Хотя, признаются специалисты, есть и такие, что не перенесут длительной дороги.

Виталий Гуков, сотрудник Центра реабилитации рукокрылых

Мы сегодня из всех окольцовываем, меряем, взвешиваем и поим, это основное, первое, ну и соответственно, смотрим на их состояние

Сециалисты признаются, за всю историю работы центра - это самая крупная партия рукокрылых. Обычно мышей передают по одной, или несколько особей, но иногда случаются крупные находки.

Антон Влащенко, руководитель Центра реабилитации рукокрылых

Ну, такая партия привезена впервые, до этого было несколько крупных партий, одна из Днепроздержинска - 200 животных. Другая из Лисичанска - 100. но 400 - это рекорд.

Всего сейчас в центре реабилитации рукокрылых находятся около восьмисот летучих мышек. Здесь они пробудут до наступления тепла, и уже весной их снова выпустят в естественную среду.