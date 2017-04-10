Лицитис, Вилсонс и Калныньш. Легенды кино и театра привезли в Харьков латвийского "Ежика в тумане"

История о важных жизненных ценностях, рассказанная в шуточной форме. Сценарий спектакля "Ежик в тумане" привезенного из Латвии в Харьков написан по мотивам рассказов писателя Сергея Козлова. В главных ролях - прибалтийские знаменитости, легенды театра и кино - Арнис Лицитис, Иварс Калныньш и Мартиньш Вилсонс. Кроме того, Вилсонс не только играет на сцене вместе со своими партнерами, но и режиссирует постановку.

Мартиньш Вилсонс, актер:

За этими словами, с которыми мы там общаемся. Вроде в шуточной манере так. там большая истина есть. Есть люди, которые это понимают - для них это как подарок.

Арнис Лицитис, актер:

Очень искренний, серьезный и в то же время очень разговор о нас всех - о дружбе, об одиночестве, о верности, о любви.

Сыгрались, говорят знаменитости, спустя 2 месяца после начала репетиций. Во время спектакля актеры часто импровизируют, шутят и поют. Каждый "Ежик в тумане" получается непохожим на предыдущие, подчеркивают исполнители главных ролей, игра на сцене во многом зависит от зрителей.

Иварс Калныньш, актер:

Зритель всегда еще один партнер. Так своим присутсвием, своими флюидами, отношением, своими аплодисментами, вздохами влияет на игру актеров, которые находятся на сцене.

Постановку впервые представили в Риге. Изначально зрителям показывали "Ежика в тумане" на латышском, затем перевели тексты на русский. Во время гастролей по Украине в апреле первыми спектакль увидели зрители в Северодонецке и Краматорске, третий на очереди - Харьков. После Харькова - "звездный" актерский состав отправится со спектаклем "Ежик в тумане" в Чернигов и Сумы.