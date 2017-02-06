Лидер среди губернаторов Украины - Юлия Светличная возглавила рейтинг КИУ

Первый по показателям среди всех украинских регионов уровень социально-экономического развития в прошлом году, большие объемы промышленного производства и помощь воинам АТО, в частности выделение земельных участков. Это только часть всех факторов, благодаря которым губернатор Харьковщины Юлия Светличная возглавила рейтинг глав областных администраций по версии Комитета избирателей Украины. Оценивали работу руководителей ОГА во всех областях Украины местные эксперты - политики, журналисты и активисты, отмечают в КИУ, также учитывались показатели развития в разных сферах экономики и общественной жизни региона.

Алексей Кошель, ген.директор КИУ:

По Харківщині ми відзначаємо зростання індексу промпродукції в порівнянні з Україною, зростання сільгоспвиробництва в порінянні з Україною і відзначаємо також кілька показників, на яких акцентували увагу наші експерти. Насамперед, це робота по підтримці учасників АТО.

В то время как Юлия Светличная стала лидером рейтинга Комитета избирателей, на втором месте оказался руководитель Львовской области Олег Синютка, тройку лучших замыкает глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко. Аутсайдер списка - Херсонщина, губернатор этой области Андрей Гордеев занял последнее место. По словам генерального директора КИУ Алексея Кошеля, такие рейтинги будут публиковаться ежеквартально, в конце года появится итоговый отчет. Такие отчеты планируют присылать главам обладминистраций, чтобы они увидели недостатки своей работы. Также итоговый рейтинг года отправят Президенту Украины и главе правительства, чтобы они более объективно оценивали деятельность руководителей того, или иного региона страны, а также в некоторых случаях усилили за ними контроль.