LinkedIn изчезла из магазинов приложений Apple и Google в РФ

Компании Apple и Google удалили из своих российских онлайн-магазинов мобильное приложение для доступа к соцсети LinkedIn по требованию российских властей. Как пишет газета The New York Times, Apple получила запрос на блокировку приложения в России месяц назад.

В Google не смогли подтвердить, что приложение было заблокировано на территории России, однако подчеркнули, что компания соблюдает законы тех стран, где она работает.

Издание отмечает, что компании являются сильными сторонниками открытой политики в интернете и свободы слова. Поэтому решение о блокировке приложения свидетельствует о давлении со стороны властей РФ