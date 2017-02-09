 

Литва ждет специалистов из Украины

09 февраля 2017 г. 12:12
Источник: Интерфакс-Украина
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Литовское правительство решило облегчить трудоустройство некоторых специалистов из третьих стран и надеется привлечь таких работников из Украины, сообщил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

"Если смотреть на статистику последних лет, то тех люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видим тот же процесс в соседней Польшей. Там ситуация более либеральная. По нашим данным, так несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться", - заявил премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, правительство, облегчая трудоустройство иностранных специалистов, создало достаточные предохранители для того, чтобы не пострадал рост зарплат местных жителей.

В среду литовское правительство одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы, в частности, программистов, специалистов в сфере информационных технологий, инженеров различных сфер, техников. Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в другой стране без разрешения.

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