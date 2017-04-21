Лоукост Ryanair летать в Харьков не планирует - Омелян

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair пока не планирует летать в Харьков. Об этом в интервью сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Отдельные аэропорты доплачивают, чтобы к ним летали. Ко мне приходили некоторые губернаторы с просьбой привести к ним Ryanair, и они готовы были им доплачивать", - отметил Омелян.

Министр подчеркнул, что, например, Харьков готов принимать у себя Ryanair даже с более низким финансовым предложением". Но Ryanair сказал, что пока летать туда не планирует. У них есть четкий выбор - Киев и Львов. В переговорах из этого и исходили", - добавил глава Мининфраструктуры.