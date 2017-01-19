 

Львовский мусор могут начать вывозить в Польшу

19 января 2017 г. 17:35
Источник: Корреспондент.net
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Если полигоны в Украине откажуться принимать львовский мусор, его будут вывозить за границу, в частности - в Польшу.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

"В последнее время грузовики с львовским мусором в других областях останавливает полиция и сопровождает их обратно во Львов, чтобы они не могли выгрузить отходы на полигонах", - цитирует мэра Укринформ.

Он отметил, что если такая ситуация сохранится, спрессованный в брикеты и завернутый в целлофан мусор львовяне будут вывозить за границу.

"Я вчера говорил с нашими городами-партнерами и ожидаю от них информацию. В частности, у нас в Польше есть десять городов-партнеров, и все они не против принимать львовский мусор для дальнейшей переработки".

При этом Садовый не назвал перечень иностранных городов, в которые могут вывозить львовский мусор. Впрочем, к польским городам-партнерам Львова принадлежат Вроцлав, Жешув, Краков, Лодзь, Люблин, Перемишель.

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