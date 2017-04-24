Марш равенства пройдет в Киеве 18 июня

24 апреля 2017 г. 13:19
Источник: Зеркало недели
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Традиционный Марш равенства пройдет в этом году в центре Киева 18 июня, сообщила директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник.

"КиевПрайд2017 состоит из двух частей – недели прайда и Марша равенства. КиевПрайд2017 пройдет 9-18 июня, марш станет завершением. Мы помним успех Марша равенства в 2016 году и поэтому не собираемся отходить от своих стандартов и приоритетов", - сообщила она на брифинге в Киеве.

Панухник подчеркнула, что Марш равенства – это большая правозащитная акция в центре города.

"Мы находимся в тесном взаимодействии с киевскими властями и Нацполицией. И мы убеждены, что наше мероприятие пройдет при должном обеспечении безопасности и правопорядка. О месте и времени мы сообщим за несколько дней до марша, ориентировочно все детали станут известны 14 июня", - подчеркнула директор организации. Она отметила, что из нововведений этого года – увеличение маршрута данного марша.

"Многие участники прошлогоднего Марша равенства отмечали, что 750 м – это слишком короткая дистанция, в этом году мы увеличим ее вдвое. Мы также немного изменим маршрут. Кроме того, мы ожидаем, что участников будет больше", - рассказала Панухник.

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