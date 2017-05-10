Массовая драка 9 мая в Днепре: назначено служебное расследование действий полиции

В Днепре руководитель главного управления полиции в области уже назначил проведение служебного расследования действий полиции во время проведения массовых мероприятий ко Дню победы 9 мая. Об этом сообщил на брифинге начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бидыло, передает "Радио Свобода".

"Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, есть видео, расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно ли применяла специальные средства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания группы юношей в центре города.

Бидыло также сообщил, что в Днепре во время массовых мероприятий в этот день полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и т.п., а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью "со специфическим запахом". По его словам, сейчас продолжается экспертиза содержания изъятой 10-литровой емкости. Он добавил, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы полиция изъяла именно у задержанных в центре города молодчиков.

"Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им предложили показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом "О полиции". Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены", - сказал Бидыло.