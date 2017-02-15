 

Массовый пикет и плакаты с требованиями: отставные силовики просят повышения пенсий

15 февраля 2017 г. 18:36
Автор: Артур Рязанов
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Василий Чийпеш приходит с этим плакатом к Госпрому уже не впервые. Бывший старший участковый, а теперь пенсионер МВД вместе с коллегами добивается от Пенсионного Фонда перерасчета пенсии. Мужчина говорит, что жить на тысячу восемьсот гривен в месяц не может, особенно с учетом постоянно повышающихся коммунальных платежей и дороговизны лекарств.

Василий Чийпеш, пенсионер МВД

Хотелось бы чтоб, побудило что прийти - поддержать своих коллег и товарищей и чтоб все-таки правительство и наши правители Аваковы и все остальные, вместе с премьером и президентом прислушались к пенсионерам и восстановили статус кво, присоединили пенсионеров МВД к сотрудникам полиции

Даже рядовые правоохранители, вышедшие на пенсию после реорганизации милиции в полицию, получают более высокую пенсию, возмущается Чейпеш. Его слова подтверждает и организатор пикета Вячеслав Богаенко, он говорит, что сейчас пенсия бывших милиционеров рассчитывается из старых окладов.

Вячеслав Богаенко, координатор пикета

Милиция перестала свое существовать, а полиция уже существует. Так вот, чтобы Министерство МВД осталось, оно никуда не делось. Так вот, чтобы бывшим работникам милиции сделали пенсии в соответствии с окладами работников полиции, потому что функции и исполнение обязанностей, должности остались все одни и те же

При этом из МВД и пенсионного фонда пикетчикам пришли ответы об отсутствии причин для перерасчета пенсионных выплат. Эксперты говорят, что схема начисления льготных пенсий, действующая еще с советских времен, дает возможность высокопоставленным силовикам назначать себе высокие пенсии, которые плохо соотносятся с выплатами не только их коллег ниже рангом, но и остальных пенсионеров, не имеющих отношения к силовым структурам.

Виктор Елагин, экономист

Государственные служащие могли получать пенсию из расчета за последние два года, а некоторые силовые структуры или же структуры, там прокуратура могли себе за последний месяц назначить сорок тысяч и из последнего месяца им ее рассчитывать, то есть это, вот это надо приводить в соответствие

В качестве примера экономист приводит зарубежный опыт, где большую роль в формировании зарплаты и привилегий для силовиков играют громады. Но пока такой прозрачной схемы нет, пикетчики по-старинке несут в пенсионный фонд очередное обращение.

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