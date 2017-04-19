 

МЧС России сообщило об украинцах на борту затонувшего в Керченском проливе сухогруза

19 апреля 2017 г. 10:03
Источник: РБК-Украина
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На борту затонувшего в Керченском проливе сухогруза "Герои Арсенала" находилось 9 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В частности, по уточненным данным, на борту судна находилось 12 членов экипажа. Среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин. Также сообщается, что спасатели нашли и подняли на борт судна "Армада Навигатор" одного пострадавшего при крушении сухогруза "Герои Арсенала" с признаками сильного переохлаждения.

"В 05:34 был найден и поднят на борт судна "Армада Навигатор" 1 пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь", - говорится в сообщении. Кроме того российские СМИ сообщают, ссылаясь на источники, что найдены еще 4 пострадавших в спасательных жилетах, однако погодные условия пока что не позволяют поднять их на борт.

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