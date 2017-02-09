Медики рассказали как стать донором крови

На сегодняшний день в областной службе крови около 5 тысяч проверенных доноров, в том числе «почетные доноры», сдавшие свою кровь для нуждающихся более 40 раз и «заслуженные доноры» - больше ста раз.

Пока регион недостатка в крови не испытывает, однако, любой желающий может присоединиться к их числу, стать донором и помочь спасти чью-то жизнь. Наиболее востребованы обладатели отрицательной группы крови.

Сейчас в Харькове проходит неделя донорства. Пункт сбора крови находится на ул. Клочковской, 366.