 

Медики рассказали как стать донором крови

09 февраля 2017 г. 16:33
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На сегодняшний день в областной службе крови около 5 тысяч проверенных доноров, в том числе «почетные доноры», сдавшие свою кровь для нуждающихся более 40 раз и «заслуженные доноры» - больше ста раз.

Пока регион недостатка в крови не испытывает, однако, любой желающий может присоединиться к их числу, стать донором и помочь спасти чью-то жизнь. Наиболее востребованы обладатели отрицательной группы крови.

Сейчас в Харькове проходит неделя донорства. Пункт сбора крови находится на ул. Клочковской, 366.

Видео: 

Медики рассказали как стать донором крови - 09.02.2017

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