Медики рассказали о состоянии пострадавших от отравления неизвестным веществом

Семь человек, которые были госпитализированы накануне в результате отравления продуктами горения, находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сегодня, 16 января, сообщил заведующий отделением острых отравлений Харьковской городской больницы №2 Игорь Карамушко, передает пресс-службы горсовета.

По его словам, некоторые члены семьи теряли сознание, у них были судороги, нарушения в работе сердца.

"Судя по клиническим признакам, клинической картине и данным лабораторного обследования, это все-таки был угарный газ. Или же продукты горения бытового газа. То есть, тут еще нужно выяснять, что явилось причиной отравления", - отметил Игорь Карамушко.

Некоторых пострадавших выпишут из больницы уже сегодня, остальных – завтра.

Напомним, в 6:30 15 января медики сообщили в полицию о пациенте, который поступил с отравлением неизвестным веществом из дома по пер. Автострадному, 10 (недалеко от ул. Халтурина). Вслед за ним в больницу доставили еще пятерых взрослых и 10-летнюю девочку из этой же семьи.