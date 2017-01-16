 

Медики рассказали о состоянии пострадавших от отравления неизвестным веществом

16 января 2017 г. 14:04
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Семь человек, которые были госпитализированы накануне в результате отравления продуктами горения, находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сегодня, 16 января, сообщил заведующий отделением острых отравлений Харьковской городской больницы №2 Игорь Карамушко, передает пресс-службы горсовета.

По его словам, некоторые члены семьи теряли сознание, у них были судороги, нарушения в работе сердца.

"Судя по клиническим признакам, клинической картине и данным лабораторного обследования, это все-таки был угарный газ. Или же продукты горения бытового газа. То есть, тут еще нужно выяснять, что явилось причиной отравления", - отметил Игорь Карамушко.

Некоторых пострадавших выпишут из больницы уже сегодня, остальных – завтра.

Напомним, в 6:30 15 января медики сообщили в полицию о пациенте, который поступил с отравлением неизвестным веществом из дома по пер. Автострадному, 10 (недалеко от ул. Халтурина). Вслед за ним в больницу доставили еще пятерых взрослых и 10-летнюю девочку из этой же семьи.

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