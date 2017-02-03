Медреформа в Украине: на что надеяться и чего бояться

Мария Коломиец, как и большинство харьковчан, о медреформе знает поверхностно. Говорит, о выборе семейного врача пока только задумывается, ведь надо найти такого, кто бы мог в случае необходимости помочь и ей, и мужу, и детям. Но то, что такая реформа необходима уверена. Сейчас по словам женщины, от участковых очень сложно добиться индивидуального подхода, доктора не соотносят здоровье взрослых с проблемами детей и прописывают лечение в соответствии с протоколами.

Мария Коломиец, мать троих детей

Вот я как мать, вижу что ситуация особенная, а меня с ребенком начинают подгонять под общую гребенку, у них есть определенные симптому, когда они поступают по определенной схеме. И если бы я послушалась врачей и пошла бы по этой схеме, и мы начали бы пить антибиотики, поехала бы к инфекционку, это бы было хуже. Хочется этого избегать, хочется увидеть врача, который бы подошел к ребенку индивидуально.

Выбрать себе семейного врача и заключить с ним договор, по задумке реформаторов, в 2017 году должна будет каждая украинская семья. Именно к нему придется обращаться по всем первым жалобам -от повышенной температуры до колик в животе. Но как именно этот выбор будет происходить до конца непонятно. Мария говорит, что неплохо бы побеседовать со всеми кандидатами заранее, но вряд ли у людей будет такая возможность. Поэтому пока планирует руководствоваться советами подруг. Есть в выборе семейного врача и другие сложности. Непонятно, как будет учитываться в реформе частный сегмент медицины, сколько договоров он сможет заключить и каким образом круглосуточно быть доступным для пациентов. Для этого необходимы помощники, колл-центры, работу которых также, скорее всего надо будет оплачивать из средств выделяемых государством на первичные амбулатории. Формировать эти бюджеты планируется по формуле, сколько пациентов, столько и денег. Но сколько это на каждого пациента также пока непонятно. В министерстве говорят в процентах.

Ульяна Супрун, министр здравоохранения Украины

21% нашої субвенції буде виділено на первинну ланку, на 2018 рік решта субвенції буде йти на державну агенцію, на первинну службу й оплачувати на пряму лікарям та лікарням за вторинну допомогу, а в 19 році це буде на третинній ланці.

Кстати, именно второй этап медицинской реформы, запланированный на следующий год, уже вызвал настоящие бунты в селах. Люди беспокоятся, что и в райцентрах и в городах областного значения больницы просто закроют. И поэтому из Люботина придется ездить к доктору в Валки, а из Волчанска в Купянск - так формируются госпитальные округа.

Михаил Черняк, зам.губернатора

Не закрывается сегодня ни одна больница, возможно, некоторые больницы будут перепрофилированы, но не более того. Но это все требует обсуждения. Но здесь есть позитив который слышен от министерства, что в рамках госпитальных округов, когда они будут сформированы в том или ином виде, который еще не утвержден Кабмином, потому что кабмин видит иначе, нежели видим мы, но уровень вторички будет сохранен.

При этом даже если пациент получит направление в другой город, говорят чиновники, то речь будет идти о плановом обращении. В ургентных случаях никто не отменял экстренную медицинскую помощь, которая будет работать как сейчас - везти больного в ближайшую специализированную клинику. Но многих, говорят эксперты, именно отсутствие возможности самостоятельно обращаться к узким специалистам и отпугивает.

Елена Хитрова, координатор практики“Медицина и фармация” ILF

В новой системе, когда мы приходим к новому врачу, семейный врач, семейный врач должен быть как членом семьи он должен понимать где вы работаете, какие у вас особенности, какие у вас были заболевания, он из вашей истории, он направляет вас к тому специалисту, который необходим, поэтому направление к узким специалистам будет сохраняться. Но вход на систему вторичного будет от врача первичного.

По мнению чиновников, как раз в сельских районах осуществить реформу будет легче - здесь при профессиональном отношении к своей работе врачи быстро заключат договоры, а местные советы, на плечи которых ложится финансирование амбулаторий, уже готовы предоставлять жилье докторам. В городах, где на мэрии ляжет и забота о вторичном звене - больницах, - а у людей будет большой выбор между специалистами, сам процесс заключения договоров, выбор постоянного специалиста и построение нормальной системы распределения финансов займет больше времени. Третей же частью реформы должна стать реорганизация крупных научных центров и областных клиник, а также внедренение программ по превентивной медицине, диагностика онкологических и других заболеваний и предоставления лекарств уязвимым категориям - больным диабетом, астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ульяна Супрун, министра здравоохранения Украины

Ми мусимо вижити як народ, як нація. Це є дуже важливо. А чому ми вмираємо швидші, ніж вони вмирають, тому що у нас немає превентивної медицини.

При этом дать точные алгоритмы того, как именно будет проходит медреформа в Украине в министерстве пока не могу - протокольные документы еще формируются, старт отложен до первого июля.