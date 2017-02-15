Мелания Трамп подарила жене премьера Японии работу уроженца Харькова

Во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США, жена американского президента Дональда Трампа Мелания подарила его жене Акие композицию Цветущая роза известного скульптора Владимира Каневского.

Как сообщил сайт CNN, первая леди США Мелания Трамп встретилась с женой японского премьер-министра Акие Абэ в известном японскими садами музее Морико в Майами.

Также она подарила гостье фарфоровую цветочную композицию, выполненную известным украинско-американским скульптором Владимиром Каневским.

Владимир Каневский - художник по фарфору. Родился в Харькове, где получил архитектурное образование. Уже 20 лет Каневский живет в Нью-Йорке.

Первый созданный художником цветок приобрел известный дизайнер Валентино Гаравани.