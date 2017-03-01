Месть за 8 марта: Здание института нацпамяти в Киеве пытались поджечь

Неизвестные подожгли дверь здания Украинского института национальной памяти в Киеве.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Института Владимир Вятрович.

"Ночью неизвестные подожгли дверь в Украинский институт национальной памяти. На этот раз "визиток" не оставили. Нас не запугать", - написал он.

Вятрович опубликовал снимок дверей Института нацпамяти в доказательство своих слов.

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, в среду около 9:00 в полицию поступило сообщение о повреждении дверей здания на улице Липской.

Предварительно установлено, что в результате возгорания частично повреждена внешняя часть входных дверей института.

По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее неизвестные под дверью Института нацпамяти разлили красную краску и оставили наклейки "Славянская стража".