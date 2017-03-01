 

Месть за 8 марта: Здание института нацпамяти в Киеве пытались поджечь

01 марта 2017 г. 11:56
Источник: Украинские новости
92 просмотра

Неизвестные подожгли дверь здания Украинского института национальной памяти в Киеве.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Института Владимир Вятрович.

"Ночью неизвестные подожгли дверь в Украинский институт национальной памяти. На этот раз "визиток" не оставили. Нас не запугать", - написал он.

Вятрович опубликовал снимок дверей Института нацпамяти в доказательство своих слов.

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, в среду около 9:00 в полицию поступило сообщение о повреждении дверей здания на улице Липской.

Предварительно установлено, что в результате возгорания частично повреждена внешняя часть входных дверей института.

По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее неизвестные под дверью Института нацпамяти разлили красную краску и оставили наклейки "Славянская стража".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.