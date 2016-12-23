Место для памятника: среди создателей нового памятного знака на площади Свободы не хотят видеть иностранцев

Споры вокруг строительства памятника на площади Свободы вместо сброшенного с постамента Ленина начались сразу после того, как в соцсетях появилась информация о том, что революционного вождя может заменить колонна с ангелом. Это, якобы, проект брата главного городского архитектора Сергея Чечельницкого, Бориса. И хотя он сам отрицает этот факт, городская архитектурная общественность потребовала провести открытый конкурс. Ведь пока что в нем имеют право принять участие только местные специалисты, а выбирать победителя будет команда из чиновников, архитекторов и строителей, близких к горсовету.

Елена Горошко, депутат горсовета

Формат блиц-конкурса недопустим, его разрешение проводят исключительно для оперативного поиска концептуальной проблемы - отсутствие памятного знака не является такой проблемой. Второй - отсутствие социально-экономические требования к конкурсным решениям. Третье, продолжительность конкурса должна быть четыре месяца.

Харьковские активисты предложили провести международный конкурс и собрать действительно независимое жюри, но мэра Харькова такое недоверие оскорбило.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Я настолько люблю этот город, и как человек, от которого тоже что-то зависит, я не позволю, чтобы появилась какая-то доморощенная ерунда. Но то, что касается вашего предложения объявить международный конкурс, почему вы считаете, что мы не в состоянии сами? Площадь ведь построили не иностранцы, а харьковчане.

При этом узнать, есть ли среди проектов, поданных на конкурс, злополучная колонна пока не удалось. В жюри уверяют, еще не видели предложений.

Михаил Рабинович, дир. деп. градостроительства и архитектуры ХОГА

я высказывал свое мнение, что в принципе, площадь - это очень серьезный ансамбль градостроительный и он заслуживает к себе достойного отношения. все. дальше все зависит от архитекторов, от жюри которое будет заседать, и в общем-то от мэрии, которая, они заказчики этого конкурса

При условии, что конкурс не будет продлен или расширен, единственное, чем могут помочь Харькову неравнодушные скульпторы и архитекторы, так это подать свой проект - для того, чтобы это сделать у них осталось всего три недели. С 15 января работы уже не принимаются.