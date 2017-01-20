Международные проекты Фельдман Экопарк-2017: от спасения белых носорогов до создания хаба по защите природы

Фельдман Экопарк провел презентацию международных проектов и направлений работы, запланированных на 2017 год. Как отметил основатель Регионального ландшафтного парка, народный депутат Украины Александр Фельдман, в сегодняшнем мире уже нет локальных экологических проблем, сейчас как никогда необходимо объединять усилия для спасения биологического разнообразия на планете. Поэтому Фельдман Экопарк участвует во многих международных программах, некоторые из которых могут показаться экзотическими. Таких, например, как спасение белых северных носорогов совместно с зоопарком Двур Кралове (Чехия) или разведение красных ара для реинтродукции в Биосферный заповедник Майя в Гватемале.

«Мы все – часть большого живого мира. Я категорически против изоляционизма, мы должны стать полноценными партнерами для ведущих экологических организаций. К счастью, у нас есть специалисты мирового уровня, которые могут выполнять проекты любой сложности. Одна из наших задач на следующий год – это формирование тревел-грантов для украинских ученых и экологов, чтобы они имели возможность оставаться в основной мировой научной и природоохранной повестке, - подчеркнул Александр Фельдман. - Наши ученые сегодня, увы, «невыездные» в силу экономических причин. И эту ситуацию необходимо менять».

Фельдман Экопарк планирует развивать сотрудничество со многими известными международными организациями, среди которых Animal Defenders International (Международная организация защиты животных), World Animal Protection (Всемирное общество защиты животных) и многие другие. Среди образовательных, просветительских, исследовательских и правозащитных международных программ Экопарка на нынешний год - создание совместного чешско-украинского образовательного проекта «EDUZOO 2017-20» для зоологов и ветеринаров Украины (совместно с Пражским зоопарком). Другой масштабный проект - создание совместно с IUCN (Международным союзом охраны природы) на базе Экопарка одного из якорных в Восточной Европе хабов по защите природы и популяризации устойчивого развития общества. Кроме того, намечено создание Канадско-украинского центра спасения животных в партнерстве с «Hope forWildlife» - крупнейшим центром Канады по спасению диких животных.

Важным событием года станет ежегодное собрание Наблюдательного совета Фельдман Экопарк, в состав которого входят Иерусалимский патриарх Феофил III, посол доброй воли ООН Насер Халили, представитель Human Rights Watch Александра Рейзл и другие общественные деятели и экозащитники мирового уровня. «Я благодарен всем им за внимание к нашей стране, за неравнодушие и уроки мудрости, терпения и уважения. Горжусь таким партнерством, помощь этих людей неоценима. Я также хочу поблагодарить многотысячную армию друзей нашего Экопарка. С каждым годом нас становится все больше», - подчеркнул Александр Фельдман.