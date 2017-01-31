 

МИД Украины направил РФ ноту в связи с посягательствами РПЦ на древний Херсонес

31 января 2017 г. 17:36
Источник: Новое Время
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На фоне намерений РПЦ забрать себе в собственность музей Херсонес Таврический в оккупированном Россией Крыму Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту протеста.

В документе в очередной раз высказывается требование к РФ обеспечить выполнение своих обязательств по международному праву.

Так, согласно положениям Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года, государство, которое осуществляет оккупацию, обязано обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним.

В украинском дипведомстве отмечают, что, находясь в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, украинский объект Древний город Херсонес Таврический и его хора требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 году.

"МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут расцениваться Украинской Стороной как нарушение Россией своих обязанностей как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что протоиерей РПЦ Сергий Халюта, которому из-за протестов ученых пришлось оставить пост директора музея Херсонес Таврический в оккупированном Крыму, заявил, что объекты историко-археологического заповедника необходимо передать церкви.

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