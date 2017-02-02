Минюст выставил на продажу Лукьяновское и Львовское СИЗО

Министерство юстиции выставило на продажу Лукьяновский и Львовский следственные изоляторы. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на слова первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой.

Согласно сообщению, процедура продажи будет проводиться по принципу государственно-частного партнерства. Инвестиционный конкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития. Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ, потом победитель конкурса построит новое СИЗО, куда перевезут заключенных. После этого старые СИЗО будут переданы компании - победителю инвестконкурса. В Минюсте ожидают большой поток инвесторов.

"Этот конкурс сейчас начинается", - сказала Севостьянова.

По словам первого замминистра юстиции, сроки конкурса не ограничены, но в Министерстве уже есть информация о возможных участниках инвестконкурса.

"Мы надеемся, что в ближайшие 2 месяца мы уже сможем выйти с ориентировочным количеством инвесторов, которые заинтересованы в проекте", - сказала Севостьянова.

Также Минюст уже начал сбор проектных предложений по строительству новых СИЗО в Киеве и Львове. В Киеве его планирует построить в районе Ирпеня или Бучи, а во Львове - на базе Лычаковского исправительного центра №30.

По словам Севостяновой, строительство новых следственных изоляторов в Киевской и Львовской областях может стоить около 25-30 млн долларов.