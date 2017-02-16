Многодетная семья может остаться без газа из-за незаконной врезки предыдущих хозяев дома

Что ты любишь одевать? - Платья.

Носить нарядные платья 4-летняя Эмилия пока не может. На ней сейчас больше теплых шерстяных вещей. Как капуста одета и ее 2-летняя сестренка Жанна.

Колготы, лосины, у нас вот там одна кофточка, и теплая кофточка еще, хотя она очень не любит одеваться и постоянно раздевается.

Так утепляться семью Кладько заставила некомфортная температура в доме. Выше 15-ти градусов она поднимается лишь к середине дня, после того, как в комнате протопится камин. Тепло в доме пропало вместе с газом. В конце прошлой пятницы его запах начал распространяться по комнатам. К вечеру воскресенья, рассказывает Андрей Кладько, семья вынуждена была жить с настежь распахнутыми окнами. Запах газа стал просто невыносимым. Источник утечки обнаружили сотрудники газовой службы, раскопав газовую трубу на улице.

Андрей Кладько:

Там оказалось несанкционированный, как они говорят, несанкционированная врезка, ну или левая врезка, как правильно сказать. Левая врезка от предыдущих хозяев. Труба, она идет вдоль дома, за 15 лет она уже просто сгнила, струхла и газ, который был, он начал поступать в дом.

Куда может вести эта труба Андрей затрудняется ответить. Весь газ, который они потребляют - официальный и ежемесячно им оплачивается. Дом семья Кладько приобрела в 2001-м году. Документы, уверяет Андрей, были в порядке, а вот проектной документации на газовую трубу не было. Отдельный проект мужчина уже делал, когда установил счетчики, но не на всю трубу. Теперь же после находки газ в доме отрезали и назначили комиссию, которая должна будет разобраться в ситуации. Как доказать, что он не пытался обмануть газовщиков, Андрей не знает и переживает, что его семья может остаться вообще без газа.

Андрей Кладько:

Из того, что нам грозит - комиссия может насчитать нам за последние три года неучтенного газа. То есть это очень большие суммы получаются. Это очень много денег, на что у нас такого нету. Поэтому мы можем остаться свободно без газа вообще.

В «Горгазе» же говорят - самовольное подключение к их сетям - не редкость. И, чтоб уберечь себя от проблем с газовой службой, самостоятельно не стоит производить каких-то изменений. А при покупке дома - обязательно требовать проектную документацию. Что же до санкций, которые могут ожидать нарушителя, - в каждом случае они устанавливаются индивидуально. Вопрос семьи Кладько комиссия в «Горгазе» будет рассматривать 21 февраля. Андрей надеется, что ему удастся убедить газовщиков в том, что он не имеет отношения к этому самовольному подключению. Пока же семейство греется у камина и обогревателей и готовит пищу на походном газовом баллоне.

