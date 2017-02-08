 

Мохнатый спецназ на страже закона и порядка: Харьковская Нацгвардия тренирует боевых собак

08 февраля 2017 г. 17:41
Автор: Артур Рязанов
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Офицер Нацгвардии с позывным "Малина" скрывает от камеры лицо, он служит в отряде спецназа. Пять лет назад он начал тренировать бельгийскую овчарку малинуа и со временем вырастил из нее отличного штурмового пса по кличке Эмир.

"Малина", офицер Нацгвардии

Выбираем собачку, выращиваем с детства, хорошее кормление, хороший хозяин, преданы. И вот собачка платит своей работой. Все, это с самого начала делается, с маленькой игрушки, с маленькой кусачки. Вот, и переходим с возрастом на руку, на спину, все выше-выше, лучше-лучше, окна, двери и тому подобное

Эмир сразу же находит взрывчатку, спрятанную в кузове автомобиля, а вышедшего из машины преступника с пистолетом обезвреживает буквально за несколько мгновений.

Начальник кинологической службы говорит, что подразделение было сформировано совсем недавно, и пока в нем всего три собаки. Две бельгийские овчарки готовы к выполнению реальных задач, еще одну, немецкую овчарку, привезённую волонтерами, сейчас дрессируют по общему курсу. Также волонтеры подарили и один вольер для содержания собак, еще пять приобрели за счет государства.

Роман Башевой, нач. кинологической службы Вост. тер. упр. Нацгвардии

З цього розпочнемо будівництво містечка утримання для службових собак, яке також включає крім тих вол'єрів, які ми закупили ще клас для підготовки кінологів, кухню для приготування їжі службовим собакам, кімнату для миття службових собак та ветеринарний пункт, смуга перешкод та всі елементи для того, щоб службових собак можна було підготувати для виконання службових бойових завдань.

Сейчас служебные собаки Нацгвардии используются для охраны порядка, конвоирования осужденных и выполняют задания в зоне АТО. В будущем подразделение планируют увеличить - набрать больше кинологов и собак.

Видео: 

Мохнатый спецназ на страже порядка: Харьковская Нацгвардия тренирует боевых собак - 08.02.2017

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