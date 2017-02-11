 

Морозы в Украине немного ослабеют

11 февраля 2017 г. 17:08
Источник: Зеркало недели
136 просмотров

В воскресенье, 12 февраля, в северных, западных областях Украины ночью и утром местами туман. Ветер северный, в западных областях северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 13-18°; днем 2-7° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла. В Киеве без существенных осадков, температура ночью 7-9° мороза, днем 3-5°. В понедельник, 13 февраля, в Украине существенных осадков не ожидается.

На Правобережье местами туман. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-12° мороза, в большинстве западных и восточных областей 10-16° мороза; днем 2-8° мороза, на юге и в Карпатах от 4° мороза до 2° тепла, на Закарпатье до 7° тепла. В Киеве 13 февраля без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.