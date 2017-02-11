Морозы в Украине немного ослабеют

В воскресенье, 12 февраля, в северных, западных областях Украины ночью и утром местами туман. Ветер северный, в западных областях северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 13-18°; днем 2-7° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла. В Киеве без существенных осадков, температура ночью 7-9° мороза, днем 3-5°. В понедельник, 13 февраля, в Украине существенных осадков не ожидается.

На Правобережье местами туман. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-12° мороза, в большинстве западных и восточных областей 10-16° мороза; днем 2-8° мороза, на юге и в Карпатах от 4° мороза до 2° тепла, на Закарпатье до 7° тепла. В Киеве 13 февраля без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.