 

Московский патриарх назвал русских братьями украинцев

26 января 2017 г. 12:36
Источник: Зеркало недели
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Князь Владимир является общим национальным героем России и Украины, заявил предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев.

"Мы призваны не забывать о нашем общем национальном герое - равноапостольном князе Владимире, духовными детьми которого мы остаемся, что бы ни происходило на международной арене", - сказал он во время выступления в Госдуме РФ.

По его словам, "в семье народов исторической Руси нет лишних братьев". Напомним, что в ноябре 2016 года российские власти установили у московского кремля памятник киевскому князю Владимиру. В 2015 году исполнилось 1000 со дня смерти князя Владимира Великого.

В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал указ о чествовании памяти князя киевского Владимира Великого – "создателя средневекового европейского государства Руси-Украины в связи с 1000-летием его упокоения".

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