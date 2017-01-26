Московский патриарх назвал русских братьями украинцев

Князь Владимир является общим национальным героем России и Украины, заявил предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев.

"Мы призваны не забывать о нашем общем национальном герое - равноапостольном князе Владимире, духовными детьми которого мы остаемся, что бы ни происходило на международной арене", - сказал он во время выступления в Госдуме РФ.

По его словам, "в семье народов исторической Руси нет лишних братьев". Напомним, что в ноябре 2016 года российские власти установили у московского кремля памятник киевскому князю Владимиру. В 2015 году исполнилось 1000 со дня смерти князя Владимира Великого.

В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал указ о чествовании памяти князя киевского Владимира Великого – "создателя средневекового европейского государства Руси-Украины в связи с 1000-летием его упокоения".