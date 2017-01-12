"Музей без барьеров" для "солнечных детей."

Необычная экскурсия для солнечных детей прошла в галерее «АВЭК». Уже второй год в рамках программы «Музей без барьеров» ребят с нарушениями ментального развития знакомят с миром живописи. Первые уроки прошли в художественном музее, а теперь к себе в гости особенных детей пригласили в галерею «АВЭК». Помимо экскурсии провели небольшую новогоднюю программу с аниматором, и занятие по оригами.

Ирина Седелева, завотделом науч. популяризации худ.музея

Музей и галерея сотрудничают много лет, и всегда позитивные эмоции, и любые вопросы какие мы просим организовать, какие могут провести, здесь никогда не было отказа, и здесь, конечно большое спасибо фонду Александра Фельдмана.

Елена Олейник, президент БФ «Центр здоровья и развития ребенка»

Они не только в художественный музей ходят. У нас установилась замечательная связь с галереей АВЭК и мы здесь были кто-то первый раз, кто-то не первый, и как к нашим детям подошли, им было интересно, они как бы как и к детям подошли, и чувствуют себя взрослыми.

Организаторы акции говорят, сотрудничество с Международным благотворительным фондом "Александра Фельдмана" и Галереей «АВЭК» и Фельдман Экопарком обязательно продолжится.