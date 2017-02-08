Мужчины и женщины в Украине разошлись в оценке своего вклада в работу по дому

Женщины трудоспособного возраста в Украине выполняют больше работы по дому, чем мужчины, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Почти треть опрошенных считают, что обязанности по ведению домашнего хозяйства распределены поровну, четверть (24%) выполняют большинство обязанностей самостоятельно, у 20% большую часть обязанностей выполняет другой член семьи, у 14% все обязанности возложены на мужа или жену, и только у 5% - все обязанности возложены на другого члена семьи. Среди тех, кто выполняет большинство обязанностей, в четыре раза больше женщин. При этом 20% женщин заявили, что выполняют всю домашнюю работу.

С этим согласны 9% мужчин. Кроме того, 8% мужчин утверждают, что вся работа по дому возложена на них. Но разделяют эту точку зрения только 1% женщин.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 1-10 декабря 2016 года среди 1580 трудоспособных украинцев (мужчины - 18-65 лет, женщины - 18-60 лет) методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

