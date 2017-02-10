 

Музыканты - детям. За деньги от продажи билетов участники проекта "Классическая феерия" купили уникальный медаппарат

10 февраля 2017 г. 18:37
Автор: Руслан Алтейба
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В свободное от учебы время Владимир занимается легкой атлетикой и играет в волейбол. Но с недавних пор он вынужден отказываться от активных физических нагрузок. Врачи обнаружили у 16-летнего мальчишки проблемы с сердцем. Они и вынудили Володю лечь в больницу на обследование, а сегодня с помощью вот этого прибора у парня появилась возможность узнать откуда взялись его проблемы с сердцем.

Владимир Духнов, пациент:

Ложили по всему телу на руки провода и просто сканером сканировали.

Прибор, с помощью которого обследуют Владимира, - электронейромиограф. С помощью датчиков он регистрирует реакцию мышц на раздражители - импульсы малого тока, измеряют количество и скорость прохождения этих импульсов по нервам. Методика эта, хотя и требует назначения врача, все же особых противопоказаний не имеет. 

Ольга Мисная, нейрофизиолог обл. детской клинической больницы:

Уникальность метода состоит в том, что он позволяет определить уровень поражения - то есть место поражения нерва, степень поражения и вид. То есть почему это так важно, потому что все-таки от этого зависит правильность лечения, а так как мы имеем дело с детьми, и, что немаловажно для пациента, - это дальнейшая его социальная реабилитация и его социальный статус. Потому что некоторые, к сожалению, заболевания периферической нервной системы приводят к глубокой инвалидизации.

Метод электронейромиографии позволяет исследовать всю нервную систему человека. Изобрели его еще в далеком 1887-м году, но применить смогли лишь сейчас, когда появились высокоточные, чувствительные приборы. Сейчас такие приборы находятся практически в каждом нейрологическом отделении. А вот пациентам областной детской клинической больницы для исследований до недавнего времени приходилось обращаться в другие клиники.  Средства на этот чудо-аппарат были собраны благодаря проекту "Классическая феерия".  Его создатели - музыканты братья Дворниченко. На концертах проекта "Классическая феерия" - всегда аншлаги. Многие зрители готовы ехать из других городов ради того, чтоб послушать музыкантов высокого класса. Именно такой интерес публики и натолкнул благотворителей на идею - отдавать часть собранных средств от продажи билетов на нужды детских медучреждений.

Алина Еремина, представитель благотворит фонда "Забота":

Каждый год мы освещаем какую-то проблематику детских болезней. Это была кардиология, это была онкология детская. Вот в этом году - нервные заболевания.

В этот раз организаторам благотворительно концерта нужно было собрать более 200-т тысяч гривен. Именно столько стоит электронейромиограф в полной комплектации. Но продавцы, узнав о его назначении, согласились снизить цену.

Видео: 

Участники проекта "Классическая феерия" купили уникальный медаппарат - 10.02.2017

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