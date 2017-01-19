 

МВД обновило правила поведения полицейского: появился запрет на иронию и высокомерие

19 января 2017 г. 21:03
Источник: Новое Время
99 просмотров

Министерство внутренних дел Украины утвердило правила поведения полицейского, среди прочего появились требования не иронизировать и не быть высокомерными с гражданами.

Соответствующий приказ появился на сайте Верховной Рады 19 января.

"При любых обстоятельствах и в отношении любого человека как в рабочее, так и в нерабочее время полицейский обязан придерживаться норм профессиональной этики. При обращении к гражданину полицейскому запрещено быть пренебрежительным, угрожать, иронизировать, использовать ненормативную лексику", - говорится в приказе.

Контролировать выполнение правил поведения правоохранителей, согласно приказу, должен руководитель подразделения.

Целью правил указывается: "урегулирование поведения полицейских с соблюдением этических норм, формирование у полицейских чувства ответственности перед обществом и законом за свои действия и бездействие, а также содействие усилению авторитета и доверия граждан к полиции".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.