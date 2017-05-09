Мы помним цену, которую заплатили за мир, и не дадим агрессору ступить на нашу землю, - Глава ХОГА

9 мая на «Высоте маршала И.С. Конева» состоялись торжества в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В торжественном возложении цветов приняли участие ветераны Второй мировой, участники АТО, представители общественности и руководство области.

Глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что победа над нацизмом является общей для каждого украинца и европейца, для всего мира.

«Украинские воины воевали в составе различных войск: в антигитлеровской коалиции, партизанском движении, подполье многих европейских стран. И мы сегодня до земли кланяемся тем героям, которые приблизили капитуляцию врага, казавшегося непобедимым», - сказала глава ХОГА.

Она отметила, что на долю Харьковской области во время Второй мировой выпали едва ли не самые ожесточенные бои.

«Четыре боя за Харьков забрали с обеих сторон больше жизней, чем любая другая битва, - отметила Юлия Светличная. - Мы помним ту цену, которую мы заплатили за мир, и не дадим ни одному агрессору ступить на нашу родную землю».