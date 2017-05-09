Мы помним цену, которую заплатили за мир, и не дадим агрессору ступить на нашу землю, - Глава ХОГА

09 мая 2017 г. 11:08
80 просмотров

9 мая на «Высоте маршала И.С. Конева» состоялись торжества в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В торжественном возложении цветов приняли участие ветераны Второй мировой, участники АТО, представители общественности и руководство области.

Глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что победа над нацизмом является общей для каждого украинца и европейца, для всего мира.

«Украинские воины воевали в составе различных войск: в антигитлеровской коалиции, партизанском движении, подполье многих европейских стран. И мы сегодня до земли кланяемся тем героям, которые приблизили капитуляцию врага, казавшегося непобедимым», - сказала глава ХОГА.

Она отметила, что на долю Харьковской области во время Второй мировой выпали едва ли не самые ожесточенные бои.

«Четыре боя за Харьков забрали с обеих сторон больше жизней, чем любая другая битва, - отметила Юлия Светличная. - Мы помним ту цену, которую мы заплатили за мир, и не дадим ни одному агрессору ступить на нашу родную землю».

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.