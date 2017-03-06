 

Мясо из пробирки. Гамбургер из синтетического мяса стал дешевле в 30 тысяч раз

06 марта 2017 г. 7:31
Источник: Новое Время
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Технология изготовления мяса в лаборатории стала в разы доступнее за последние четыре года.

Если в 2013 году себестоимость бургера с котлетой из выращенного в лаборатории мяса составляла более $300 000, то теперь едва превышает $10, говорится в статье портала Next Big Future.

Первый гамбургер из искусственного мяса был приготовлен и съеден на пресс-конференции в Лондоне в 2013 году. Биолог Марк Пост из Университета Маастрихта, который разработал технологию выращивания мышечной ткани из стволовых клеток коровы тогда отмечал, что производство продукта обошлось примерно в 325 тысяч долларов.

А в 2017 году Марк Пост заявил, что себестоимость килограмма искусственного мяса составляет уже $80, а один бургер стоит $11. Правда, при этом, килограмм говядины стоит в США около 8 долларов.

По словам Марка Поста, его компания Mosa Meat будет продавать выращенную в лаборатории говядину уже через четыре-пять лет. Журналисты отмечают, что производством мяса занимаются сейчас еще несколько компаний-конкурентов. В частности, SuperMeat из Израиля занимается выращиванием куриной печени, а Memphis Meats из Калифорнии культивирует клетки коров и свиней.

Процесс производства мяса в пробирке включает в себя получение мышечных клеток животных и применение белка, который позволяет клеткам вырастать в большие куски мяса. Получение исходных клеток от животных требуется только один раз, в дальнейшем они уже не нужны. Основной проблемой является сложность формирования структурированных мышц из этих клеток. В частности, нужно одновременно выращивать другие типы клеток, например, адипоциты. Также мышечную ткань необходимо физически растягивать, чтобы она правильно развивалась.

Кстати, социологические исследования показывают, что около половины вегетарианцев будет есть мясо, если оно появилось в лаборатории, а не в результате убийства животного.

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