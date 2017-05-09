На акциях 9 мая задержаны 45 человек в Украине - МВД

На акциях 9 мая в Украине в первой половине дня задержаны 45 человек. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Всего по стране было задействовано 30 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии. Участие в акциях принимали 50 тысяч человек. В целом по стране на тот момент задержаны 45 человек", - сказал он.

Он уточнил, что люди были задержаны за нарушение общественного порядка, нанесение телесных повреждений и использование запрещенной символики.

Яровой сообщил, что столкновения были зафиксированы в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве.

По его словам, в Киеве на акциях задействованы 3,5 тыс правоохранителей, в утренних акциях приняли участие около 3 тысяч человек.

Яровой пояснил, что повышенные меры безопасности в Киеве связаны с проведением в столице песенного конкурса Евровидение-2017.