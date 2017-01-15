На автодорогах Украины сняли все ограничения

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15 января 2017 г. 12:40
Источник: Зеркало недели
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По состоянию на утро 15 января все ограничения на движение транспортных средств на автомобильных дорогах Украины сняты, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке автотранспорта из снежных заносов на территории Украины привлечено 866 единиц техники и 1 тыс. 639 человек. По данным Укргидрометцентра, 15 января на дорогах страны гололедица; ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

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