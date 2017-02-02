На Белоцерковской ТЭЦ проходит обыск в рамках производства по факту завладения служебными лицами более 170 миллионами гривен. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Киевской области в четверг, 2 февраля.

"Во время досудебного расследования прокуратурой киевской области выявлен факт завладения служебными лицами ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" денежными средствами потребителей электрической и тепловой энергии в Киевской области на производство электрической и тепловой энергии в сумме более 170 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что обыск санкционирован для "выявления и фиксации фактов невыполнения инвестиционных программ". Также во время обыска собираются документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

Отметим, Белоцерковская ТЭЦ контролируется бизнесменом Константином Жеваго.