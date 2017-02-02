 

На Белоцерковской ТЭЦ проходит обыск

02 февраля 2017 г. 16:00
Источник: Корреспондент.net
44 просмотра

На Белоцерковской ТЭЦ проходит обыск в рамках производства по факту завладения служебными лицами более 170 миллионами гривен. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Киевской области в четверг, 2 февраля.

"Во время досудебного расследования прокуратурой киевской области выявлен факт завладения служебными лицами ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" денежными средствами потребителей электрической и тепловой энергии в Киевской области на производство электрической и тепловой энергии в сумме более 170 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что обыск санкционирован для "выявления и фиксации фактов невыполнения инвестиционных программ". Также во время обыска собираются документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

Отметим, Белоцерковская ТЭЦ контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.